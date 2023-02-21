Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддерживает законопроект «О прозрачности иностранного влияния», инициированный в парламенте движением «Сила народа», сообщила президентская администрация.

Президент считает, что законопроект приблизит Грузию «к порочной модели России» и предполагает, что время для его внесения в парламент выбрано не случайно.

«Именно в то время, когда готовится первоначальная оценка выполнения 12 рекомендаций Европейской комиссии, когда приближение 24 февраля для всех трех стран ассоциированной тройки делает вопрос о будущем Европы еще более актуальным. именно в это время одна из политических групп (в Грузии) решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас к порочной модели России, а не Европы.

И это в момент, когда в страну прибыла делегация американских сенаторов! Мы не можем винить во всем этом случайность. Создана сила, которая вместо того, чтобы укреплять европейский путь Грузии, продвигает другой путь».

Бюро парламента Грузии в понедельник зарегистрировало законопроект «О прозрачности иностранного влияния» под протестующие крики журналистов.

Перед вынесением на голосование законопроект передан на рассмотрение комитетов.

По утверждению «Силы народа» единственная цель законопроекта — обеспечить прозрачность в вопросах финансирования.

Многие СМИ Грузии и неправительственные организации заявляют, что цель законопроекта — дискредитация, а впоследствии возможные репрессии против критически настроенной прессы и общественных групп.

Также отмечается, что инициатором законопроекта выступило движение, основатели которого формально отделились от правящей партии и известны своей антизападной риторикой.

В правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что не видят ничего плохого в предложенном законопроекте. (newsgeorgia.ge)