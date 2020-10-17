Президент Германии ушел на карантин из-за коронавируса у его охранника

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как у его охранника выявили коронавирус. Об этом в субботу, 17 октября, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

Как рассказали изданию, Штайнмайер уже сдал тест на наличие COVID-19, однако результаты пока не пришли.

Ранее 12 октября сообщалось, что мэр Роттердама Ахмед Абуталеб находится на семидневной самоизоляции после положительного результата теста на коронавирус.

9 октября стало известно, что в Европе из-за пандемии ужесточают ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером.

В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима до €1 тыс. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%. В Мадриде из-за распространения коронавирусной инфекции обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев.

Кроме того, во Франции ввели комендантский час: гражданам предписано оставаться дома с 21:00 до 6:00. Штраф за первое нарушение правил составит €135.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса (iz.ru)