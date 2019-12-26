Президент Египта призвал прекратить незаконное вмешательство в дела Ливии

Египет поддерживает усилия Ливийской национальной армии в борьбе с террористами и призывает не допустить незаконного иностранного вмешательства в дела Ливии. Об этом, как сообщает телеканал Al Arabiya, заявил в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Египет поддерживает ту важную роль, которую Ливийская национальная армия играет в борьбе с терроризмом и вооруженными милициями, угрожающими региональной безопасности, — сказал ас-Сиси. — Незаконное вмешательство извне в дела Ливии должно быть прекращено».(ТАСС)

| 2019-12-26T22:50:31+00:00 27 декабря 2019, 02:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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