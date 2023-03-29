Как сообщалось, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой помощник Президента Анар Алекперов навестил в больнице депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, который 28 марта перед своим домом подвергся террористическому акту. А.Алекперов встретился с членами семьи Ф.Мустафы.

Как передает #, Анар Алекперов передал депутату пожелания главы государства и первой леди о выздоровлении.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения по принятию медицинским персоналом всех необходимых мер для его скорейшего выздоровления.

Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев дал указание правоохранительным органам провести неотложные оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лица или лиц, совершивших предательский террористический акт.