Президент Азербайджана поздравил главу Китая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

«Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня образования Китайской Народной Республики.

Мы всегда с удовлетворением наблюдаем за успехами и достижениями Китайской Народной Республики во всех сферах, превращением Вашей страны в одну из ведущих стран мира и ее растущим с каждым днем авторитетом на международной арене.

Мы придаем важное значение всестороннему развитию азербайджано-китайских отношений, обладающих древней историей. Сегодня объединяющие наши страны и народы традиционные отношения дружбы и сотрудничества обогащаются новым содержанием связей в политической, экономической и гуманитарной сферах. Несомненно, это тесное сотрудничество будет успешно продолжаться в рамках проекта «Один пояс, один путь», автором которого Вы являетесь.

Солидарность и взаимная поддержка, продемонстрированные двумя странами с первых дней пандемии COVID-19, с которой столкнулось человечество, еще раз доказали, что наши двусторонние связи построены на прочной основе. Пользуясь случаем, выражаю Вам благодарность за поддержку, оказанную Китайской Народной Республикой нашей стране в борьбе с коронавирусным заболеванием.

Уверен, что азербайджано-китайская дружба и взаимовыгодное сотрудничество, основанные на добрых традициях, нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться на благо наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Китая – постоянного благополучия и процветания».