Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«Около 30 лет наши земли находились под армянской оккупацией. Премьер-министр Гарибашвили отметил, что в 2008 году, после российско-грузинской войны, против России не было введено никаких санкций. Но я тоже могу сказать, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, нарушила международное право и не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 27 лет. И никаких санкций по отношению к ним не применялось», — подчеркнул глава государства.

«Мы ожидали, что Совет Безопасности ООН проявит уважение к собственным резолюциям. Но мы видели, что никакого продвижения нет. И есть общее понимание того, что этот конфликт заморожен. Таким образом, мы доказали, что конфликт не заморожен. Мы были вынуждены сражаться. Нам пришлось пожертвовать 3 тысячами жизней, чтобы восстановить наше достоинство, нашу территориальную целостность, справедливость и выполнить резолюции Совета Безопасности ООН», — добавил Президент Азербайджана.