Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов

«Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно», — заявил президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов.

«До этого управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия», — говорится в заявлении президента.

Кроме того, он рассказал, что встречался с представителями различных сфер общественной и политической жизни.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов», — отметил Саркисян.