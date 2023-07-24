Армения хочет иметь сбалансированные, хорошие отношения с соседними странами, именно поэтому правительство избрало путь нормализации с Турцией.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил находящийся с визитом в Италии президент Армении Ваагн Хачатурян итальянскому изданию «La Repubblica».

«Я рад, что спустя столько лет мы возобновили диалог с Анкарой. Нужно смотреть в будущее, понять, какой регион мы хотим оставить нашим детям. Мы должны стремиться к региональному равновесию и к миру, а не к войне», — сказал Хачатурян.