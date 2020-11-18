Президент Армении назначил Ару Айвазяна главой МИД

Президент Армении Армен Саркисян в среду подписал указ о назначении Ары Айвазяна главой внешнеполитического ведомства республики. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Ару Айвазяна министром иностранных дел», — отмечается в сообщении президентской пресс-службы

Ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении Айвазяна от должности заместителя главы МИД. Тогда же вице-спикер парламента Лена Назарян заявила, что исполнять обязанности главы внешнеполитического ведомства после отставки Зограба Мнацаканяна будет замглавы МИД Артак Апитонян.(РИА Новости)