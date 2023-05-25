Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на заседании Высшего совета Евразийского экономического союза заявил, что у страны нет территориальных претензий к Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители Армении и Азербайджана во время консультаций в США достигли соглашения по нескольким пунктам мирного договора. По словам главы армянского МИД Арарата Мирзояна, в рамках переговоров замечена возможность искреннего обсуждения и ряда других положений проекта договоренностей.

Он сказал, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений страны с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности.

Алиев отметил, что сотрудничество его страны с членами ЕАЭС, помимо Армении, развивается успешно в течение 30 лет.

«Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Армении на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана», — сказал он.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.