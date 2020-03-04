Превращение Иваненко в Ивановых и обратно

Жители южного города давно и прочно закрепили за собой славу людей предприимчивых, готовых делать деньги из воздуха и не только. Они с большим вниманием наблюдали за всеми конфликтами, что бушевали на планете между различными странами. Причем, наблюдали южногородцы не просто так, не от нечего делать, а исходя из сугубо практических соображений. Вооружившись известной формулой «кому война — кому мать родна», наиболее ушлые из жителей города решали свои финансовые проблемы.

К примеру, в состоянии войны ныне находились две, совсем еще недавно очень близкие, а кое-кем называвшиеся братскими, страны. Одна из них, впрочем, активно отрицала свое прямое участие в войне, утверждая всему миру что-то в том духе, что «нас там нет». Правда, изумительную опровергаемость этого аргумента можно было опровергнуть большим числом фактов. Начиная от братской аннексии территории соседнего государства и заканчивая тем, что в мэры государства-оккупанта выбирались те, кто совсем недавно героически исполнял роль главы никем не признанной «республики». Которую, опять же, из братских соображений, создала одна большая страна на территории другой, меньшей.

В непрекращающейся войне гибли люди. Причем, почти ежедневно. Это, соответственно, накладывало соответствующий отпечаток на текущий характер отношений между представителями разных народов. И не только в странах, воевавших между собой. К примеру, стоило представителям двух конфликтующих государств оказаться рядом на каком-то курорте, как вероятность драки, как минимум, возрастала очень сильно. Порой даже доходило до столкновений с применением всего, что попадалось под руку.

Вот такая турбулентность наблюдалась в мире. Тем драгоценнее были мир и согласие, что царили между представителями этих народов, проживавших в южном городе. Всему причиной — давние, вековые традиции южногородского мультикультурализма. В качестве демонстрации глубины которого представители конфликтующих братских стран и народов умудрялись регулярно разделять застолье, соревноваться в озвучивании тостов. Но, на том эта история не заканчивается.

Оказалось, что есть в южном городе люди, которые легко и просто меняют свою национальность. Временно, с целью получения финансовой выгоды от этой операции. Проще говоря, сегодня они представляются представителями одной нации, одного народа, а уже завтра вдруг позиционируют в качестве представителей другого. И это только на первый взгляд выглядело досадной ошибкой. В реальности, каждый новый раз, конвертация зова крови в очередную сотню-другую южногородских денег происходила осознанно и даже согласно очередности, установленной теми, кто умело вмещал в себя сразу две страны, два народа, причем ныне конфликтующих.

Самим жонглерам проделывать сей фокус не составляло труда. Но они как-то упустили из виду маленькую, но важную деталь — южный город был не большим и тут все друг друга знали. Знакомы были и вынужденные спонсоры этих цирковых фокусов с потерей и обретением новой национальности. То были руководители южногородской общины двух ранее братских, а ныне воюющих стран. Они периодически общались, решая те или иные бытовые проблемы представителей своей общины. И вот, в ходе одного из таких обсуждений, всплыла интересная деталь.

«Бедная семья Иваненко. Столько проблем на них свалилось. Но что делать? Нужно помогать. Увы, моих возможностей хватает на два-три десятка южногородских рубледоллара», — сетовал представитель одной общины. Ему вторил представитель иной общины. «Согласен. К нам тоже обратилась семья Иваненко. Только выдают они себя, скорее, за Ивановых. Проще говоря, за наших. Наверное, это просто совпадение. Я им тоже помогаю, чем могу. А могу я, приблизительно, в том же объеме, что и ты», — промолвил он.

Повисла пауза, которой бы позавидовали заядлые театралы. После чего, началась детализация. Увенчалась она выводом о том, что не перевелись еще в южном городе таланты. Семья Иваненко-Ивановых стала обладательницей южногородского «Оскара» за лучшую роль , лучший текст, лучшую постановку и лучшую режиссуру. Правда, то был специфический «Оскар», рожденный в ходе беседы между представителями двух общин, которые обнаружили себя в качестве спонсоров этого действа. И тут ведь даже не приз был важен, а реноме. Южному городу вновь удалось отстоять звание самого уникального в мире. В том числе и в плане способности его жителей делать деньги из воздуха.