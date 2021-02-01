Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест до 23 марта

Басманный суд Москвы отправил пресс-секретаря российского политика Алексея Навального Киру Ярмыш под домашний арест до 23 марта. В понедельник, 1 февраля, он назначил максимально строгую меру пресечения по статье УК «за нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади связал домашний арест Ярмыш с ее политической позицией, представительством в публичном пространстве Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Навального, а также участием в создании фильма о «дворце Путина». (DW)