21 августа с 07:05 до 07:20 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.

Об этом # сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями армии Азербайджана, работы были немедленно прекращены.