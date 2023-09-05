5 сентября около 19:35 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в Ходжавендском районе.

Об этом сообщает # со ссылкой на Министерство обороны.

«В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены», — отметили в ведомстве.