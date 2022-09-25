Член парламента от лейбористской партии и генеральный прокурор теневого кабинета Эмили Торнберри опубликовала открытое письмо, в котором поделилась своими подозрениями относительно возросших трат министерства иностранных дел, которое до недавних пор возглавляла премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Об этом пишет газета Daily Mail.

В документе Торнберри указывает, что закупки министерства выросли на 45% с сентября прошлого года. При этом среди них числятся, к примеру, 4 333,30 фунта стерлингов на два похода в парикмахерскую, в то время как ведомство не отвечает на запросы о тратах, добавила она.

Кроме того, интерес члена парламента вызвали траты в фан-клубе «Норвич» на 1841 фунт стерлингов. Трасс, отмечается в материале, является болельщицей этого клуба.