Премьер Японии пообещал договориться с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна намерена решить проблему Южных Курил путем диалога с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в сентябре 2020 года в ходе диалога с главой РФ Владимиром Путиным стороны подтвердили решимость ускорить переговоры.

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — сказал Суга в ходе слушаний в парламенте.

В свою очередь глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что власти готовы к совместной экономической деятельности с Москвой на Курилах. По его словам, во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым они пришли к общему мнению о необходимости продвижения сотрудничества в пяти областях. Речь идет о выращивании морепродуктов, тепличном выращивании сельскохозяйственной продукции, туризме, переработке мусора и ветряных электростанциях.

| 2021-03-25T09:29:30+04:00 25 марта 2021, 10:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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