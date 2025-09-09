Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли во вторник подал в отставку в то время, как в стране продолжаются протесты и беспорядки, передает издание India Today.

«Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне нарастающих волнений по всей стране», — отмечает газета.

Вместе с тем членов кабинета министров эвакуируют на вертолетах. «Около дюжины вертолетов вылетели из министерского квартала Бхайсепати и направились в международный аэропорт имени Трибхувана в рамках операции по эвакуации правительственных чиновников», — пишет издание.

Протестующие пытаются воспрепятствовать эвакуации чиновников, поджигают фальшфейеры (пиротехнические сигнальные устройства) у аэропорта. В местных соцсетях звучат призывы использовать дроны и лазерные указки для создания помех воздушным суднам.

В настоящее время аэропорт Катманду закрыт.