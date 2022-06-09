Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт прилетел в Объединенные Арабские Эмираты в четверг, 9 июня.

По данным канцелярии премьер-министра, основной причиной однодневного визита в Абу-Даби было желание Беннета лично выразить свои соболезнования президенту Мохаммеду бен Заиду Аль-Нахайяну в связи со смертью его брата шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна в прошлом месяце.

По прибытии в ОАЭ Беннета принял министр иностранных дел страны Абдулла бин Заид. Ожидается, что он также встретится с правителем Эмиратов позже в тот же день в его личном дворце. У Беннета заявили, что два лидера обсудят «множество региональных вопросов», включая иранскую ядерную программу.

Напомним, что это третья встреча Беннета с лидером ОАЭ и его второй визит в Абу-Даби. Первый состоялся в декабре прошлого года и стал первым визитом израильского лидера в королевство. Также Беннет встретился с бин Заидом в марте нынешнего года в Египте.