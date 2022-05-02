Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил в понедельник высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанные в интервью итальянской телекомпании Mediaset, и призвал не использовать Холокост в качестве инструмента для политических нападок. Заявление главы правительства распространила его канцелярия.

«Я осуждаю высказывания министра иностранных дел России. Его утверждения ложны и возмутительны», — сказал Беннет. «Использование Катастрофы (Холокоста) еврейского народа в качестве инструмента политических нападок должно быть немедленно прекращено», — добавил глава израильского правительства.

«Цель такого рода лжи — обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля», — продолжал Беннет. Он отметил, что «никакая война в наши дни не является Холокостом и не схожа с Холокостом».

Пресс-служба МИД Израиля сообщила в понедельник, что посол РФ Анатолий Викторов вызван на встречу с заместителем генерального директора министерства для разъяснений в связи с фрагментом интервью Лаврова телекомпании Mediaset.