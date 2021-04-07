Премьер Канады заверил, что поддержит Украину в «трудное время»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что поддержка государством Украины остается непоколебимой. Об этом премьер заявил на странице в Twitter после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Спасибо за звонок, Владимир — всегда приятно… работать над построением прочного партнерства между нашими странами», — написал Трюдо.

Премьер Канады заверил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины не поколеблется. В своей публикации Зеленский благодарил Трюдо за поддержку Украины в «трудное время». Украинский лидер позвал премьер-министра на саммит «Крымской платформы», который пройдет 23 августа. В нем запланировано участие лидеров иностранных государств.

Ранее Зеленский призвал увеличить число канадских военных инструкторов на Украине. Украинский глава сказал о стремлении Киева к получению плана действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.

| 2021-04-07T11:04:02+04:00 7 апреля 2021, 12:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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