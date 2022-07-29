Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости — так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

В рамках пресс-конференции, которую Санчес провел без галстука, испанский премьер подчеркнул, что таким образом показывает пример, как сократить использование кондиционера, который расходует электроэнергию.

Он подчеркнул, что таким образом все смогут сэкономить с точки зрения энергетики.

«И я попросил всех министров и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить (энергию), — отметил Санчес.