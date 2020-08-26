Премьер Греции объявил о расширении территориальных вод до 12 миль в Ионическом море

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в среду о расширении своих территориальных вод с 6 до 12 морских миль в Ионическом море. Это заявление он сделал, выступая в парламенте в ходе дебатов по вопросу о ратификации соглашений с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ). Дебаты транслируются парламентским телеканалом Vouli TV.

«Я объявляю сегодня, что с представлением [в парламент] немедленно законопроекта Греция расширяет свои территориальные воды на запад с 6 до 12 морских миль», — сказал премьер под аплодисменты депутатов. «Греция расширяется. Это говорили и другие, но мы это реализуем на практике. В рамках реализации нашего неоспоримого суверенного права, в соответствии со статьей 3 Конвенции по морскому праву мы расширяем наш морской район в Ионическом море в акватории от Ионических островов до мыса Тенарон на [полуострове] Пелопоннес» ,- отметил Мицотакис. «Это право, которое Греция резервирует за собой для применения в будущем и в других морских районах, и которое уже использовали наши соседи с уважением положений Конвенции по морскому праву и при введении срединной линии там, где расстояние между береговыми линиями [соседних стран] составляет менее 24 миль», — пояснил премьер.

Он также сообщил, что МИД Греции проинформировал сегодня Италию и Албанию о расширении своих территориальных вод в Ионическом море. «Министр иностранных дел [Никос Дендиас] уже проинформировал коллег из Италии и Албании о нашем решении. Дендиас вскоре посетит Тирану, чтобы обсудить с правительством Албании окончательное решение по неурегулированному вопросу о делимитации морских зон», — сказал Мицотакис.

В настоящее время территориальные воды Греции составляют 6 миль, воздушное пространство — 10 миль.(ТАСС)