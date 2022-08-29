Премьер Чехии Петр Фиала заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что его страна выступает за ограничения в выдаче виз гражданам России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чехия одной из первых стран после 24 февраля перестала выдавать визы гражданам РФ. Подобными действиями мы высылаем ясный сигнал российскому обществу», — сказал он.

По словам Фиалы, Чехия будет выдавать визы по гуманитарным соображениям, а исключение составят представители оппозиции.

Премьер подчеркнул, что Прага уважает позицию других стран, но стремится убедить их в своей правоте.