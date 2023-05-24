В дополнительном расследовании дела министра внутренних дел Великобритании необходимости нет.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Он отметил, что в дальнейшем расследовании превышения скорости движения главой МВД Суэллой Браверман необходимости нет, и что она останется на посту министра внутренних дел.

В своем письме министру внутренних дел премьер-министр сообщил, что он консультировался с независимым консультантом по этике, и что в дальнейшем расследовании необходимости нет, поэтому он согласился с советом консультанта.

Суэлла Браверман в июне 2022 года превысила скорость движения, когда занимала должность генпрокурора. Ей сказали, что она должна согласиться на 3 балла и может заплатить штраф, либо пройти курсы безопасного вождения. Она выбрала последнее, и записалась на курсы. После назначения министром внутренних дел 6 сентября 2022 года Суэлла Браверман спросила государственных служащих, уместно ли посещать курсы вождения в связи с новой должностью. Позже, в ноябре 2022 года, было принято решение написать в водительских правах 3 балла и оплатить штраф.