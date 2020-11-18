Прекращение огня между Азербайджаном и Арменией — статья нашего соотечественника во французской газете Mediapart

Прекращение огня между Азербайджаном и Арменией: жертвы среди гражданского населения и ущерб, нанесенный гражданской и культурной инфраструктуре Азербайджана.

С 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении преднамеренно и систематически совершали нападения на азербайджанское гражданское население, а также на частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, такие как больницы, школы и объекты культурного наследия в Азербайджане.

По состоянию на 9 ноября 2020 года было убито в общей сложности 94 гражданских лица, включая детей, женщин и престарелых, и 414 гражданских лиц получили серьезные ранения и были госпитализированы. Кроме того, в результате умышленных нападений Армении были повреждены и приведены в непригодное состояние 3410 частных домов, 120 многоквартирных домов и 512 объекта гражданской инфраструктуры.

Тем самым, Армения грубо нарушила свои обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе по Женевским конвенциям 1949 года и дополнительным протоколам к ним, и не соблюдала гуманитарное прекращение огня, объявленное 10, 18 и 25 октября.

Вооруженные силы Армении продолжали обстреливать ракетами и тяжелой артиллерией Бардинский, Геранбойский, Гейгельский и Тертерский районы. В результате этих нападений в селе Тапгарагоюнлу Горанбойского района был убит один мирный житель — 53-летняя женщина. Ракета, выпущенная Арменией, попала на крышу дома жертвы.

Кроме того, вооруженные силы Армении умышленно открыли огонь по Тертерскому региону, в то время как группа послов, военных атташе и должностных лиц международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, посетила этот регион.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), нападения армянской артиллерии на территорию Гейгельского района, находящегося вне зоны боевых действий, привели к лесным пожарам.

Только 16 октября наблюдатели насчитали в Гяндже десятки погибших мирных жителей и множество разрушенных домов и школ. Ранее среди жертв была семья из 5 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, а также учительница детской музыкальной школы Тертер, 13-летняя ученица музыкальной школы Нафталан и 14-летний ребенок из Агджабеди.

С начала конфликта 39 школ и лицеев были преднамеренно обстреляны армянскими вооруженными силами. Школы, которые сейчас буквально распотрошены, пулеметами и снарядами разрушены детские площадки.

В результате этих нападений школьное обучение было приостановлено более чем в 1 200 школах региона до дальнейших распоряжений, что помешало десяткам тысяч учащихся продолжить занятия.

В последнее время вооруженные силы Армении совершили смертоносные нападения на второй по величине город Азербайджана Гянджу и промышленный город Мингячевир, а также на Хызинский, Абшеронский, Агдамский, Агджабадинский, Геранбойский, Бардинский, Бейлаганский и Тертерский районы, целенаправленно атакуя города, расположенные вне зоны непосредственного конфликта. Как видно, армянские вооруженные силы решили вести тотальную войну против азербайджанского населения и его самобытности и исторического наследия.

В результате обстрелов армянской армией были преднамеренно уничтожены дома, медицинские центры, школы, а также исторические памятники и объекты культурного наследия. В результате обстрелов был разрушен мавзолей XIII века, построенный в память о великом шейхе Баба Ягубе и являющийся подлинной святыней азербайджанского народа, который был включен в национальный список культурного наследия Азербайджана. В городе Гянджа были серьезно повреждены историко-этнографический музей Физулинского района, а также многие здания, имеющие историческое и культурное значение, такие как историческая Гянджинская мужская гимназия (Гянджинская гимназия, инвентарный номер 3838), построенная в 1881 году и бывшая альма-матер основателей Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, мечеть Имамзаде IX века и православная церковь Александра Невского XIX века. Хуже того, армянская оккупационная армия разрушила мечети и места священного поклонения на оккупированных территориях и превратила их в конюшни для сельскохозяйственных животных. Очевидно, что армянские вооруженные силы безнаказанно совершают военные преступления!

Известная на протяжении веков как культурный центр на Великом шелковом пути, Гянджа является домом для всемирного культурного наследия великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, известной поэтессы Мехсети Гянджеви, 900-летие которой отмечалось на уровне ЮНЕСКО в 2013 году. 23 сентября 2020 года город Гянджа был избран членом Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО (UNESCO Global Network of Learning Cities).

Культурное наследие Азербайджана в этом районе было преднамеренно подвергнуто ракетному обстрелу, и это абсолютно неприемлемо. Действующая стратегия Армении — это стратегия страны, которая в целях присвоения территории своего соседа стремится устранить все исторические и культурные следы, подтверждающие светскую принадлежность. То, чему мы сегодня являемся свидетелями, можно сравнить с культурной «чисткой», которую международное сообщество должно абсолютно и решительно осудить в срочном порядке.

Oсудить военные преступления армянских сил и предупредить международное сообщество о нуждах азербайджанского гражданского населения

Армения грубо нарушила резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которых содержится настоятельный призыв ко всем сторонам в вооруженном конфликте уважать гражданский характер школ в соответствии с международным гуманитарным правом. Эти нарушения должны быть расследованы на международном уровне, а виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы суду за военные преступления.

Необходимо осудить военные преступления, совершенные военными силами Армении, и предупредить международное сообщество о нуждах гражданского населения Азербайджана и, в приоритетном порядке, о возвращении в школьную жизнь детей, лишенных из-за войны возможности получить образование. Хочу также проинформировать своих коллег в ЮНЕСКО об умышленном намерении вооруженных сил Армении уничтожить тысячелетнее историческое наследие Азербайджана.

Аяз Годжаев,

Исполняющий обязанности Постоянного представителя Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО

С оригинальным вариантом статьи можно ознакомиться, пройдя по ссылке:

https://blogs.mediapart.fr/matthieur/blog/171120/cessez-le-feu-entre-l-azerbaidjan-et-l-armenie-0