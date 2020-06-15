Предвыборный гнев Лукашенко

Вообще нынешний год для всего мира начался с больших проблем. Причем черные лебеди прилетели как-то одной стаей.

Для российского президента Владимира Путина из проблем коронавируса и обвала нефтяных цен последовали сложности с голосованием по изменениям в конституцию, а фактически с продлением каденции главного российского начальника. С военным парадом тоже не заладилось. Его, как и голосование, пришлось переносить. И от этого проблем с каждым днем становится все больше.

У президента Беларуси Александра Лукашенко тоже не все гладко с проведением президентской избирательной кампании. И подумать никто не мог, что с самого начала в чем-то ритуальной процедуры под названием президентские выборы в Беларуси все пойдет не так.

Начнем с того, что народ как с цепи сорвался и подался регистрировать инициативные группы по сбору подписей для регистрации соответствующего кандидата. Таких набралось 14. Поначалу ничего особенного в этом власть не находила, даже хорошо для картинки западным СМИ. Однако ситуация очень быстро начала выходить на совершенно другой уровень.

В прошлых выборах люди ставили свои подписи крайне неохотно. Даже за действующего президента. Хотя с этой проблемой особых хлопот не было. Бюджетников, учителей, врачей, работников больших предприятий целыми колоннами направляли подписываться за Александра Григорьевича. У остальных кандидатов были большие проблемы, так как запуганные репрессиями граждане предпочитали с властью не конфликтовать.

В этот раз все совершенно иначе. За Лукашенко собрали подписи известным порядком, хотя люди возмущались и пытались любым способом от этой миссии уклониться. Когда же это не получалось, то в ближайший выходной отправлялись подписываться за других кандидатов. Закон это разрешает.

Более того, у подписных столиков происходили своего рода митинги, очереди желающих подписаться за других кандидатов растягивались на несколько кварталов. И так не только в Минске, но и в других городах.

Полноценные социологические опросы в Беларуси отсутствуют. Узнать, что реально думают люди из официальных источников и средств массовой информации невозможно. Можно только косвенно по огромным очередям у подписных столов за других кандидатов предполагать, что рейтинг нынешнего президента страны, мягко говоря, не очень высокий.

Отсюда можно было предполагать, что власть в лице Лукашенко начнет нервничать. Что и произошло. Особо не стали изобретать какие-то новые подходы. Пошли по давно известному пути — угроз и репрессий.

Первым под раздачу попал известный блогер Сергей Тихановский. Он быстро начал набирать популярность и за него люди приходили подписываться буквально тысячами, даже приезжали из других городов и близлежащих сел. В результате власть устроила провокацию в Гродно 29 мая, участницей которой стала женщина пониженной социальной ответственности, известная по чату «Развратная Беларусь». В результате Тихановского задержали, и теперь ему грозит минимум 3 года заключения.

Не очень понятно, почему власть так ополчилась на Тихановского. Ведь было достаточно очевидно, что он не станет главным и наиболее опасным конкурентом для Лукашенко.

К таким следовало отнести бывшего директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало. Как считают эксперты, за первого готовы проголосовать более 40% избирателей, в то время как рейтинг Лукашенко колеблется в коридоре 3-7%. Отметим, что в пользу Бабарико уже подписалось более 300 тыс. человек, что в три раза больше нормы, необходимой для регистрации.

Свою избирательную кампанию белорусский президент построил на угрозах в адрес своих конкурентов и обвинениях в связях с иностранными олигархами. Как было очевидно, под ними понимались граждане России, а фактически Кремль.

Дело в том, что олигархов как таковых в России и Беларуси нет. Вернее, там их по одному. В первой Путин, во второй — Лукашенко. Поэтому громы и молнии по адресу так называемых иностранных олигархов направлены исключительно одному — президенту России.

Вообще с каждым днем риторика белорусского президента в отношении России становится все более враждебной. И в этом смысле Бабарико представляется как агент России.

Комитет государственного контроля вплотную занялся как Белгазпромбанком, так и рядом организаций с ним связанных. В них были произведены обыски, задержано 15 человек со стандартными обвинениями в махинациях, уклонении от налогов и т.д. Более того, в головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Национального банка Павел Каллаур. Как сообщает портал TUT.BY, есть решение поменять менеджмент банка. Его предложено возглавить бывшему председателю Национального банка Надежде Ермаковой. Она эту информацию подтвердила.

Бабарико в своем стриме прокомментировал задержание своих бывших сотрудников и тех, кого власть считает его помощниками в избирательной кампании. «То, что сейчас происходит, — это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли». Касаясь того, что у некоторых были изъяты большие суммы денег, о чем говорил Лукашенко, то Бабарико четко заявил, «Если деньги, о которых упоминал Лукашенко (̈́̈́€350 тыс. и $200 тыс.), найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. Снимайте эти обвинения, это деньги мои, я собираюсь и собирался показать их в своей декларации».

По словам Бабарико, все его доходы задекларированы в ежегодных отчетах и с них уплачены налоги. Хотя, официально ему пока не предъявлено никаких обвинений, он выразил беспокойство, что задержания продолжатся. Зарегистрированный ЦИК кандидат в президенты обязан подать декларацию о доходах. Регистрация кандидатов по графику должна пройти в июле.

Российские «Газпром» и Газпромбанк, которым принадлежит более 99% акций Белгазпромбанка выступили с категорическим осуждением действий белорусской власти. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» выразил мнение, что «Президент России Владимир Путин не смирится с событиями вокруг Белгазпромбанка». Очевидно, что начинается очередной виток торга между Москвой и Минском. Удар Лукашенко направлен не только на Бабарико, но и является предупреждением Кремлю, что белорусская власть ни перед чем не остановится.

По мнению руководителя мониторинговой группы iSANS Андрея Елисеева, внутриполитически Лукашенко сейчас преследует три цели: сбить мобилизацию протестного электората путем запугивания населения и провокаций на пикетах по сбору подписей, репрессировать, либо как минимум дискредитировать наиболее популярных альтернативных претендентов на президентский пост, а также обеспечить более эффективный контроль над информационными потоками. «Внешнеполитически Лукашенко пытается обеспечить определенность в отношениях с Кремлем и по возможности не сжечь мосты с Западом, насколько это удастся».

С последним как раз могут возникнуть проблемы. В последние недели из Брюсселя звучат жесткие заявления с призывами прекратить преследования оппозиционных активистов в Беларуси. На это указал официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано. По его словам, то, как 9 августа в Беларуси проведут выборы президента, «будет играть ключевую роль для дальнейшего развития отношений между Беларусью и ЕС».

Жесткость поведения Лукашенко может свидетельствовать не только о нервозности, но даже о некоторой растерянности. В ближайшее время белорусской власти придется принять сложное, но очень важное решение. Или террор и конфликт с Западом, как следствие ослабление позиций в переговорах с Кремлем, или дальнейшее движение в цивилизованном русле.

За этим пристально наблюдают в Белокаменной, так как ситуацию в Беларуси примеряют на себя. Ведь напряжение в России растет и как выходить из этого в Москве тоже не очень хорошо представляют.

Одно очевидно. Предвыборный гнев Лукашенко им очень понятен.