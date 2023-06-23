Представители Республиканской партии Армении (РПА) и «Единой России» обсудили планы дальнейшей совместной деятельности партий и ситуацию в регионе. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на официальной странице РПА в Facebook.

«Сегодня у нас была встреча с представителями партии «Единая Россия». В ходе встречи были обсуждены планы дальнейшей совместной деятельности сторон. Представители Республиканской партии Армении представили российским партнерам ситуацию в Армении и Карабахе. Был особо подчеркнут тот факт, что вице-президент РПА Армен Ашотян является политзаключенным», — говорится в сообщении.

От «Единой России» во встрече приняли участие сенаторы Андрей Климов и Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы Алексей Чепа. (ТАСС)