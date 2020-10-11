Представители иностранных СМИ побывали в Гяндже

Обстрелы Гянджи Арменией привлекли внимание международных СМИ.

Как сообщает местное бюро АПА, представители BBC, «Аль-Джазиры», France 24, турецкого NTV, TRT Haber и других транснациональных СМИ сегодня побывали в Гяндже, чтобы ознакомиться с последствиями ракетного обстрела со стороны армян.

Они провели съемки на территории, разрушенной ракетным обстрелом, своими глазами увидели масштаб армянского террора, взяли интервью у местных жителей.

Отметим, 11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжёлому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа. По последним данным, в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли 9 мирных жителей, в том числе четыре женщины.

Сообщается об оставшихся под завалами людях.

Спасательные работы продолжаются.