«Уже более 2 лет пандемия COVID-19, охватившая весь мир, наблюдается в каждой стране по-разному. В мире все еще есть страны и регионы, где уровень заболеваемости и смертности от вируса высок, охват вакцинацией довольно низок».

Об этом в ответ на запрос АПА сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Отмечено, что именно продолжение в этих регионах острой фазы заболевания приводит к появлению новых штаммов, высокая заразительность которых приводит к распространению вируса: «И это позволяет нам сказать, что пандемия еще не закончилась, и риск заражения этой болезнью еще не полностью устранен. Всемирная организация здравоохранения определила в качестве цели вакцинацию 70% населения каждой страны к июлю 2022 года. Именно увеличение доли вакцинированного населения является наиболее важным шагом для борьбы с пандемией. В то же время улучшение соответствующих медицинских услуг, начиная с оказания первой медицинской помощи и заканчивая снижением смертности укреплением клинического управления и контроля, а также продолжением мер общественного здравоохранения, входит в деятельность, которую предполагается осуществить.

Мы верим, что в результате комплексного применения всех этих стратегий и мер мы сможем положить конец острой фазе пандемии в этом году».