Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщили в УМК.

Делегация во главе с А.Пашазаде с 28 февраля по 4 марта по приглашению Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стирлинга будет находиться в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити.

В программе визита предусмотрены встречи с председателем Сената штата Юта Стюартом Адамсом, вице-губернатором штата Юта Дейдре Хендерсон, руководителями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, группой Межконфессионального форума G20, а также с мусульманской общиной в мечети Хадиджа, еврейской общиной в синагоге Кол Ами и членами азербайджанской диаспоры.

В рамках визита члены делегации посетят Университет Бригама Янга, где выступят перед преподавательским составом и студентами с лекцией на тему «Экспериментальный межрелигиозный диалог».