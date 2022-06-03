Никто не может указывать суду, когда ему следует или не следует выносить приговор, считает председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Так он ответил на заявление президента Саломе Зурабишвили о том, что арест Ники Гварамия на срок более 3 лет, был «политически несвоевременным». По её словам, решение суда «можно было отложить в той или иной форме».

Политик отметил, что данное заявление президента «вызывает удивление».

«Никто не может указывать правосудию, в какие сроки проводить процедуры», — заявил он.

«Говоря об европейской перспективе, подразумевается верховенство закона — наличие соответствующих процедур и принятие решений в соответствии с ними», — отметил Папуашвили.

По мнению председателя парламента, суд не должен руководствоваться политической целесообразностью и не должен устанавливать свои решения в соответствии с этим критерием.

«Если бы суд так поступил, именно это было бы политизацией и вмешательством в правосудие», — резюмировал Папуашвили.

16 мая Ника Гварамия был отправлен в тюрьму, прямо из зала суда, где судья зачитал приговор ему и еще двум обвиняемым по делу телекомпании «Рустави-2». Дело касается периода, когда Гварамия занимал пост гендиректора этой телекомпании. (apsny.ge)