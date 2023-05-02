Делегацию, которая отправится в Турцию для участия в заседании ПА ОЧЭС, возглавит спикер парламента Ален Симонян.

Как передает #, об этом сообщили в пресс-службе парламента Армении.

Делегация Армении примет участие в заседании Парламентской ассамблеи, а Симонян — в саммите председателей парламента. Завтра делегация вылетит в Анкару.

Заседание Парламентской ассамблеи состоится 4-5 мая.

Симонян примет участие в саммите спикеров парламента, посвященном 30-летию образования Парламентской ассамблеи.

В последний раз заседание Генассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества проходило в декабре прошлого года в Белграде.