Делегацию, которая отправится в Турцию для участия в заседании ПА ОЧЭС, возглавит спикер парламента Ален Симонян.
Как передает #, об этом сообщили в пресс-службе парламента Армении.
Делегация Армении примет участие в заседании Парламентской ассамблеи, а Симонян — в саммите председателей парламента. Завтра делегация вылетит в Анкару.
Заседание Парламентской ассамблеи состоится 4-5 мая.
Симонян примет участие в саммите спикеров парламента, посвященном 30-летию образования Парламентской ассамблеи.
В последний раз заседание Генассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества проходило в декабре прошлого года в Белграде.