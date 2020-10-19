Предприниматели поневоле: многие наемные работники вынуждены работать по VÖEN

Согласно официальным данным, число индивидуальных предпринимателей в Азербайджане растет, и весьма значительно.

Число индивидуальных предпринимателей, которые в январе — сентябре 2020 года прошли регистрацию для осуществления предпринимательской деятельности без создания юридического лица, превысило 1 млн, сообщает Оxu.az.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период три четверти индивидуальных предпринимателей прошли регистрацию в сферах «сельское, лесное и рыболовное хозяйство «, «торговля, ремонт транспортных средств», «оказание услуг в других сферах» и «транспорт, складское хозяйство».

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что, скорее всего, речь идет о том, сколько в целом таких предпринимателей зарегистрировано в стране. Он отмечает, что если еще недавно было 700 тысяч тех, кто работают по VÖEN, то за период с января по сентябрь их число вполне могло увеличиться на 200-300 тысяч.

«Рост индивидуального предпринимательства связан с тем, что в последнее время госорганы борются с теневой занятостью и следят за тем, чтобы были официальные рабочие места. А предпринимателям выгодно заключать индивидуальные договора с людьми, у которых есть VÖEN. Так они не платят за работников социальные выплаты, но при этом сотрудник работает официально, а значит, штраф работодателю не грозит. Штрафы за неоформленных работников очень высокие, и работодатели, таким образом, нашли выход. В заключении договоров в рамках индивидуального предпринимательства нет ничего противозаконного, но в этом случае только работник, как индивидуальный предприниматель, делает отчисления в Фонд соцзащиты», – подчеркнул экономист.

Он отметил, что многие работники вынуждены открывать VÖEN. Когда им предлагают или такую форму сотрудничества, или никакую, люди, конечно, выберут первое. В этом случае речь не идет о новых рабочих местах и о предпринимательстве в классическом смысле слова.

«Реальным предпринимателям может быть выгодно работать по VÖEN, особенно если они заключают договора с несколькими фирмами. Но сложно сказать, кто реальные предприниматели, а кто формальные. Вряд ли получится разработать механизм, по которому можно будет определить — человек сам хочет работать по VÖEN или его, по сути, заставляют это сделать», – говорит Джафарли.

По его словам, работодателям нужно давать больше поблажек, стимулируя их заключать нормальные трудовые договора. На одно место из-за безработицы сейчас претендует человек 10, и работодатели могут диктовать выгодные для них условия. Если бы они знали, что чем больше работников наймут, тем больше налоговых льгот получат, тогда сами были бы заинтересованы в заключении привычных трудовых договоров.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил, что важно понимать, за счет чего растет число индивидуальных предпринимателей. Если речь о тех, у кого есть свой микро-, малый или средний бизнес, то такой рост является положительной тенденцией. Если же речь о тех, кто осуществляют наемную работу, оформившись как индивидуальные предприниматели, в этом нет ничего хорошего.

«Два года назад были внесены изменения в Налоговый кодекс, чтобы предотвратить подобное, но такие факты по-прежнему распространены. Работодатели таким образом избегают социальных выплат за работников. Налоговые органы должны расследовать подобные случаи и пресекать их».

Третья проблема, по словам Мамедова, в том, что многие люди открывают VÖEN для того, чтобы, допустим, получить какую-то справку, но никакой предпринимательской деятельностью они не занимаются. Это мертвые VÖEN без какой-то активности.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отмечает, что у всплеска роста числа индивидуальных предпринимателей три причины. Первая — то, что в Минналогов пришли новые кадры, которые действуют по закону и борются с нелегальной занятостью. Это вынуждает тех, у кого есть хотя бы небольшой бизнес, оформлять свою деятельность. Вторая причина в том, что все больше людей понимает, что незаконная работа лишает их в будущем права на пенсию, и они сами готовы делать социальные отчисления. Ну, и третья категория – те, кто хотели бы работать по обычному трудовому договору, но из-за требований работодателя вынуждены оформить себя как индивидуальных предпринимателей.

«Работодатели стараются оформлять на работу как можно меньше людей. Им выгодно работать с теми, у кого есть VÖEN, но для нанимаемых работников такая форма совсем неудобна. Им приходится самим делать социальные выплаты, сдавать ежеквартальные отчеты в соответствующие госорганы. Не все знают, как это делать, а потом им набегают большие штрафы», –отмечает эксперт.

Иногда работника нанимают на несколько месяцев, после чего ему VÖEN не нужен, но чтобы его заморозить или закрыть, придется повозиться. Если уж развивать такой вид трудовых отношений, то, как говорит Исмаилов, нужно упрощать процедуру и повышать налоговую грамотность населения. Но при этом, как подчеркивает он, надо учитывать, что рост числа VÖEN совсем не означает рост числа индивидуальных предпринимателей, а госслужбы рапортуют именно об этом.