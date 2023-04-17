Минувшее воскресенье в Украине было знаковым. В Киево-Печерской лавре на Пасху впервые за 300 лет проводили богослужение на украинском языке. Праздничная служба прошла в Успенском соборе. Богослужение Православной церкви Украины провел временно исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий. Митрополит Киевский Эпифаний совершил литургию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

В то же время, в ночь на 16 апреля, когда православные отмечали праздник Воскресения Христова, российскими войсками умышленно были совершены жестокие обстрелы прифронтовых и приграничных территорий Украины. Всего было нанесено 28 авиационных ударов по Украине, по мирным городам, 25 атак ракетами С-300. Кроме того, россияне совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, учебные заведения, больницы, другая не военная инфраструктура.

В результате удара по Николаевской области, погибли два подростка, а в Камышевахе Запорожской области в результате ракетного удара была полностью разрушена церковь. Вот так вот российские православные расстреливали украинских православных. Особо важно отметить, что координаты цели в ракету вносятся оператором заранее, следовательно – этот поступок был совершен намеренно.

«Трудно себе представить, что в этот самый момент люди, которые считают себя православными христианами, нападают на других православных христиан, убивают их и при этом дико возмущаются, что те, похоже, совсем не собираются покорно идти на смерть и даже оказывают сопротивление… А в Писании сказано — не убий…», — пишет на своей странице в Фейсбук бывший вице-премьер РФ Альфред Кох.

По его мнению, ситуация становится еще абсурднее, когда напавшие православные христиане сообщают вдруг, что они вовсе ни на кого не нападали, а, напротив, это на них напали, поэтому они просто так необычно защищаются, что оказались на чужой территории. «А в Писании сказано — не лжесвидетельствуй. А напав на соседей, эти православные христиане насилуют их жен, сестер и детей, совершают акты мужеложества, а их жены поощряют эту разнузнанность. И даже советуют им трахнуть побольше вражеских девочек. А в Писании сказано — не прелюбодействуй…», режет словом по живому А.Кох.

Он констатирует, что даже в Великую Субботу, вместо того, чтобы молиться исповедоваться и причащаться, «эти православные христиане снова обстреливают жилые дома, убивают людей и уничтожают плоды труда целых поколений.» А в Писании сказано — соблюдай субботу……

Но и этого мало! Они говорят: уж коль мы оказались на этой территории, то теперь она наша, и мы ее будет защищать. Мы так решили и приняли по этому поводу свой закон и поэтому нечего тут рассуждать! Было ваше — стало наше. Мало ли что мы раньше подписывали? А теперь мы передумали. И кончен разговор. А в Писании сказано — не укради…», — пишет А. Кох. Но только все без толку.

Статистика преступлений России все увеличивается. За время полномасштабной войны россияне разрушили в Украине минимум 494 религиозных сооружения – частично или полностью.

В настоящее время ВС РФ массово используют устаревшие ракеты к С-300, а также авиабомбы ФАБ-500 – их использование приводит к мощным разрушениям и огромным жертвам именно среди гражданского населения. Согласитесь, что это весомый повод задуматься о том, что из себя представляет в реальности современная Россия. В которой люди также, как и в Украине, шли в воскресенье в церкви, зажигали свечи, молились. В то самое время, как их армия продолжала бомбить православную Украину.