Прямой правнук Иосифа Джугашвили (Сталина) Селим Бенсаада обратился в Службу коменданта Московского Кремля с заявление о проведении эксгумации останков бывшего советского лидера. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал агентству РИА «Новости» пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин.

По его словам, правнук Сталина заинтересован в поиске истинных причин его смерти, а также хотел бы исполнить посмертную волю бывшего генсека. Горжанкин указал, что при жизни глава СССР неоднократно высказывал пожелание после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой, однако его посмертная воля выполнена не была. «Родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина», — считает он.

Селим Бенсаада родился в Москве в 1971 году и является внуком погибшего в 1943 году в концлагере Заксенхаухен Якова Джугашвили, старшего сына Сталина.