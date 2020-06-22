Правительство может ввести домашний режим, но за это нужно платить

Представители местного гражданского общества ожидают массового недовольства граждан в том случае, если правительство не продолжит прекращенную по итогам двух месяцев жёсткого карантина практику единовременных выплат по безработице, а также финансовой поддержки пострадавших от ковидных мер физлиц и предприятий для выплаты части зарплат рабочего персонала.

В воскресенье действующий при правительстве Оперативный штаб принял решение возобновить еще на две недели жесткие карантинные ограничения. При этом нет информации о финансовой поддержке населения и бизнеса на время вынужденной изоляции.

В Баку, Сумгаите и Гяндже, в также в Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах выход из дома разрешен только по смс-пропускам. Сотрудники учреждений, деятельность которых в период карантина разрешена, будут выходить на работу в разное время. Торговые центры временно закрыты, заведения общепита смогут выполнять только заказы на дом. Приостановлена работа парикмахерских, салонов красоты, запрещается также оказание косметических услуг на дому. Закрыты музеи и выставочные салоны, запрещено проведение спортивных соревнований, следует из постановления Кабинета министров Азербайджана. Это означает, что в массе своей люди не смогут работать и потеряют доходы.

Лидер Движения за демократию и благоденствие Азербайджана, ученый-экономист Губад Ибадоглу считает, что новая вспышка вируса стала результатом ошибочных действий, и принимавшие эти решения лица должны подать в отставку.

«В противном случае не будет результата от повторного карантина, — говорит ученый. — Прежде всего, необходимо устранить недоверие среди людей и организовать социальное обеспечение нуждающихся. Уместно также признать высокую динамику распространения заболевания – только за два дня было выявлено 909 новых случая инфицирования. Это означает, что решение Оперативного штаба Кабинета министров о режиме карантина от 6-7 июня было ошибочным. При этом ключевое в преодолении пандемии – не жесткие ограничительные меры, а культура поведения в рамках изоляции. К сожалению, мы не смогли решить эту задачу за истекшие почти три месяца карантинных мер».

Для эффективного противодействия распространению вируса нужен стратегический подход, продуманный алгоритм действий, жесткая координация последовательных и системных решений. Такой подход можно разработать, руководствуясь эмпирическим исследованием зарубежного передового опыта, уверен ученый. При этом он обратил внимание на то, что для устранения общественного недоверия к правительству и повышения эффективности карантинного режима необходимо принимать системные меры для удовлетворения материальных и моральных потребностей населения – это адресная единовременная социальная помощь и честный, искренний диалог с населением, однако нет ни того и другого.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли в комментариях # раскритиковал действия властей в борьбе с пандемией. «Ограничивающие передвижение граждан решения правительства не имеют правовой основы, — сказал он. – Но даже если оставить в стороне юридические тонкости, система смс-пропусков и дальнейшие меры правительства не дали результата. Государство может снова запретить работу бизнеса, но это налагает финансовые обязательства. Можно приказать людям оставаться дома, но для этого необходимо удовлетворить основные потребности граждан, оплатить коммунальные расходы населения».

При объявлении повторного двухнедельного жесткого карантинного режима и продлении общего карантина до 1 августа, правительству следует возобновить финансовую поддержку населения в июне – июле, говорит Джафарли. Эксперт предлагает продолжить выплату единовременного пособия по безработице 600 тыс. граждан, а также обеспечить финансовую поддержку закрывшихся субъектов экономической деятельности, освободив их от всех видов налогообложения до 1 января следующего года. «Кроме этого, следует разработать пакет поддержки экономики после пандемии коронавируса, поскольку даже если вирус удастся побороть, возрождение экономики потребует времени и инвестиций», — считает он.

Собеседник предлагает отказаться от системы СМС-пропусков в сторону мягких ограничений и финансовой поддержки населения. Экономист предлагает закрыть все объекты торговли, общепита и развлечений, кроме продуктовых магазинов, приостановить работу транспорта, разрешив гражданам гулять на свежем воздухе. Провести при этом массовое тестирование граждан на наличие коронавируса, используя эти данные для дальнейших шагов.

«Уже к 1 августа должны быть сделаны крупные инвестиции в систему здравоохранения, и приобретены дополнительные машины скорой помощи и медицинское оборудование. В то же время влиятельные в обществе люди должны проводить просветительскую работу через СМИ, обучая граждан культуре поведения в условиях пандемии», — заключил он.

По сути принимаемые правительством строгие меры укладываются в закон о Чрезвычайном положении, предусматривающий право граждан на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. Однако власти избегают использовать этот правовой инструмент, обосновывая свои действия статьей 25 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии». В результате граждане не имеют юридических оснований требовать возмещения нанесенных убытков.

По оценке юриста Акрама Гасанова, карантинные меры правительства не подходят под 25 статью закона о «О санитарно-эпидемиологическом благополучии».

«Правительство постоянно ссылается на статью упомянутого закона, согласно которой можно в определенных случаях на определённых территориях и объектах вводить особый трудовой, образовательный режим и пр. ограничения. Однако в законе «О санэпидемиологическом благополучии» сказано, что это могут делать не только госорганы, но даже врачи. В отличие от ЧП, прописанные там нормы носят узкоконкретный характер и возможны на ограниченных территориях, но никак не в масштабах всей страны. По такой логике получается, какой-то врач может на территории страны всем запретить выходить из дома», — сказал он #.

Кроме того, в законе «О санэпидемиологическом благополучии» отмечается, что ограничения госорган вводит в рамках своих полномочий: «Где сказано, что у Кабмина есть подобные полномочия? По Конституции у правительства таких полномочий нет. Между тем в части 3 статьи 28 Конституции сказано, что любой человек, находящийся на территории Азербайджана на законных основаниях, может свободно передвигаться. Не граждане Азербайджана, пребывающие в стране на законных основаниях, также имеют право на свободное перемещение».

По словам юриста, права и свободы, предусмотренные в Конституции, в том числе и эта статья, могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 71 основного закона государства – при объявлении военного, чрезвычайного положения, мобилизации. Только в этом случае указанные права и свободы могут быть ужаты частично и временно. Кстати, сама ситуация с коронавирусом также расценивается как чрезвычайное положение, поскольку согласно статье 112 Конституции, одним из оснований объявления Президентом ЧП являются эпидемии. В этом случае глава государства принимает соответствующий указ, подлежащий утверждению парламентом в течение 24 часов.