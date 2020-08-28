Правительство мессии и лидеров для Грузии закончилось

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом, и заявил, что теперь возвращается на родину.

По его словам, в самые тяжелые времена именно Украина приняла политика таким, каким он является, «без условий и требований».

Саакашвили отметил, что за последние семь лет набрался достаточного опыта для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок». Он добавил, что в период своего президентства в Грузии совершал ошибки, но всегда хотел лучшего для своего народа.

«Когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — подчеркнул Саакашвили.

На это заявление экс-президента Грузии ответили, что «его ждет тюрьма».

«Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма», — заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

Тем не менее, через два месяца ожидаются парламентские выборы, и как отмечают многие эксперты, и аналитики эти выборы будут решающими во многих отношениях и даже не исключено, что в Грузии будет политический кризис.

Комментируя # внутриполитическую ситуацию грузинский эксперт Егор Куропцев сказал, что последние опросы показывают, что у властей достаточно высокий рейтинг и у них есть еще два месяца для того, чтобы этот уровень укрепить, однако время может сыграть и на руку оппозиции и она может укрепить свои позиции.

По его словам, борьба между оппозицией и властью «будет очень серьезной, в целом нужно сказать, что за последние 8 лет это будут самые главные выборы, на которых будет решаться курс страны на ближайшие годы».

Аналитик считает, что у оппозиции шансы есть и чем больше они будут объединены и будут идти одним курсом, тем больше вероятность, что смогут оказать сильное сопротивление.

«На сегодня расклад таков, что «Грузинская мечта» имеет примерно 30% популярности, на втором месте – это партия Саакашвили, которая имеет от 12 до 16% по разным опросам, и дальше — все остальные. Поэтому я не ожидаю, что есть уверенность в том, что выиграет оппозиция. Но будет серьезная политическая борьба, ставки повышены, потому что главная оппозиционная партия будет выдвигать Михаила Саакашвили в премьер-министры, пока это не подтверждено, но это уже обсуждается последние две недели.

Думаю, так и будет, они повышают ставки, потому что знают, что к Саакашвили отношение двоякое, часть людей его терпеть не может, а часть людей его фанаты, других просто нет. Таким образом, оппозиция пытается его выдвинуть против Иванишвили напрямую», — подчеркнул он.

По его словам, данный шаг оппозиции привлечет народ на выборы, но за кого привлечет, сейчас говорить еще рано.

«Я лично не ожидаю каких-то кризисов, потому что властям не нужно будет красть голоса, по той причине, что наблюдения будут очень серьезными со стороны всех международных партнеров. Грузия только что кое-как разобралась в отношениях с ЕС и США, поэтому выборы пройдут нормально, без эксцессов. По традиции все нарушения в Грузии происходят до выборов, это раздачи денег избирателям и так далее. Хотя мое личное мнение, это не нарушение, так как это личное дело каждого человека», — подчеркнул он.

Говоря о том, какой внешнеполитический курс возьмет Грузия после выборов, эксперт сказал, что нынешнюю власть нельзя считать пророссийской, скорее, она часто учитывает интересы Москвы.

«Что касается курса страны, вектора страны, внеблокового статуса и прочее, то тут позиция грузинского народа, единогласна, цель на ЕС и НАТО. По всем вопросам грузинское общество называет власти России главным врагом и главной угрозой. Поэтому развернуть внешнеполитический курс страны почти невозможно. Но в последние годы можно увидеть заявления из конгресса США и из парламента ЕС, что в Грузии замедлилось демократическое развитие. С этим сложно не соглашаться, к сожалению», — отметил аналитик.

Эксперт также добавил, что «Грузинской мечте» в случае победы нужно будет создавать коалицию, придумать себе большинство на этих выборах они никак не смогут.

«А вот в коалицию с кем? С оппозицией им будет сложно, но есть абсолютно кремлевская оппозиция. Сейчас вышли наружу факты о прямых кураторах и финансистах партии «Альянс патриотов» в Грузии, которую по документам курирует Москва и их политтехнолог – Сергей Михеев, и у них своя консалтинговая фирма “Polit-secrets”, курирует все это дело департамент по межрегиональному сотрудничеству администрации президента России», — подчеркнул он.

По словам аналитика, у этой партии на выборах может быть максимум 3-4% и «с ней в коалицию входить никто не будет, потому что это просто некультурно».

«Это за гранью добра и зла. Поэтому, скорее всего, если власти выиграют, то они будут хотя бы имитировать демократию в стране. Если же побеждает оппозиция, то ей придется создавать коалиционное правительство, что для Грузии приемлемее всего, потому что правительство мессии и лидеров для Грузии закончилось», — резюмировал он.