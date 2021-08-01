Представители правительства ФРГ провели в Дохе 31 июля тайные переговоры с талибами. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, Германию на переговорах представлял специальный уполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик.

Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой ФРГ и согласована с США.

На ней, по данным источников газеты, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.

Ранее США и европейские государства в совместном заявлении призваликонфликтующие стороны в Афганистане договориться об установлении постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня в стране до достижения финального политического урегулирования.

Заявление было принято по итогам международной встречи, посвященной ситуации в Афганистане. В ней приняли участие спецпредставители из США, ЕС, НАТО, Франции, Германии, Италии, Норвегии и Великобритании.