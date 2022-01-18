Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова было проведено совещание, посвященное вопросам продовольственной безопасности, роста цен и предстоящей работе.

Как сообщили АПА в Кабинете министров, на мероприятии были рассмотрены макроэкономические показатели 2021 года.

На совещании выступил А.Асадов.

Было особо подчеркнуто, что госструктуры в случаях неравноправной конкуренции, искусственного завышения цен, применяя административные рычаги, должны решительно пресекать спекуляцию, усилить антимонопольный контроль за потребительским рынком.

Отмечено, что гибкая и комплексная антиинфляционная программа может дать возможность держать под контролем факторы инфляции в краткосрочном периоде.

На совещании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра сельского хозяйства Инама Керимова и председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехдиева, проведены обсуждения вопросов повестки.

В Азербайджане, интегрированном в глобальную экономику, тоже наблюдается рост цен на товары, которые в основном импортируются в страну. Об этом было сказано на совещании.

Было отмечено, что удельный вес продовольственных товаров был высоким в формировании инфляции и составил примерно 60% от общей инфляции. Наш импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия составил 2,1 млрд. долларов, то есть 18% от общего импорта. В 2021 году активизировались внешние факторы инфляции, и внешняя продовольственная инфляция оказала сильное влияние на Азербайджан.

Соответствующим госучреждениям поручено представить в ближайшее время представить правительству свои предложения по Плану мероприятий «Об усилении антиинфляционных мер».