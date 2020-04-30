Правительства не только народного доверия, но и спасения…

Во всем мире правительства обновляются или по обычному политическому графику, или по политической необходимости.

В соседней России, в том числе, и в нашем Азербайджане, начало года запомнилось в основном изменениями в составе правительств, но на этот раз они носили кардинальный характер – фактически правительства сформировались заново, изменилось не только руководство, но и весь состав правительственного кабинета.

Но тогда вряд ли кто-то предполагал, что новому составу придется выполнять функцию не только правительства народного доверия, но и правительства национального спасения.

С одной стороны, пандемия, вызванная коронавирусом, с другой — проблемы в плоскости нефтяного кризиса. Возможно, члены правительственных кабинетов уже были в курсе потенциальных рисков, но еще раз заметим, что простые люди даже в мыслях не предполагали, что через пару месяцев новый вирус гриппа полностью парализует всю мировую экономику, мало того, почти параллельно начнется кризис на нефтяном рынке, и цены снизятся до самого низкого уровня.

Но теперь это не абстрактные предположения, тем более, это не прогнозы экономистов сугубо академических кругов, нет, все это уже реальность. По этой причине, людям неэкономического и немедицинского профилей ясно, что не отвлеченные размышления, а конкретные дела выведут нас из этого положения.

Касательно, чисто эпидемиологических или медицинских аспектов пандемии можно сказать, что пока в распоряжении стран нет иных способов борьбы против этой эпидемии, кроме строгих карантинных мер. И надо сказать, что с их помощью различным странам мира удалось уже почти обуздать распространение эпидемии.

Но у карантинных мер есть другая, т.е. противоположная особенность – они замораживают экономическую жизнь страны.

Это мы видим не абстрактно, а на примере собственной страны. По этой причине, всем понятно, что строгие карантинные меры могут быть продлены лишь на несколько месяцев, так как у государств нет сил долго нести тяжелый социально- экономический груз пандемии, и мы должны понять, что из режима изоляции надо извлекать максимальные результаты, т.к. возможности карантина также ограничены – не можем же мы вечно сидеть дома…

В соответствующих рекламных роликах обычно говорится, что сидя дома, мы спасаем себя, своих близких и все общество от пандемии. Но, наверное, сюда следует добавить то, что мы должны проявлять максимальную дисциплинированность и бдительность, чтобы в самые короткие сроки вернуться на свои рабочие места, в самые короткие сроки восстановить прежний экономический ритм страны и вновь поднять ее экономику – ведь, здоровье каждого из нас — есть здоровье общества в целом.

Кроме того, когда говорится о безопасности, мы, как правило, отмечаем три уровня: национальный, региональный и глобальный. По этой причине, возрождение национальных экономик, общественной жизни есть восстановление прежних региональных связей, значит и экономических артерий региона.

Понятно, что наши дела, как говорится, полностью поправятся, когда ситуация у наших соседей – у России, Ирана и Грузии также пойдет на поправку.

В этих странах правительства тоже делают все, чтобы вернуть прежний социальный и экономический ритмы и уверены, что в первые месяцы лета эта цель будет достигнута.

Что же касается Армении, сейчас она почти полностью изолирована, и наступило время, когда требуется изменить политическую и дипломатическую риторику, потому что теперь проблемы решает не непомерная «гордыня», а взаимовыгодное сотрудничество, конструктивизм и прагматизм.

Но на примере Армении, ее суперновой, т.н. «революционной власти», мы этого не видим, наоборот, такое впечатление, что правительство этой страны обитает в другой системе координат.

Но они этим ничего не добьются. Неслучайно, что в стране растет недовольство, а новому – революционному правительству нечего предложить недовольному обществу. Поэтому вовсе не исключается, что пандемия станет источником некоторых, т.е. новых катаклизмов в некоторых странах, в том числе, в Армении…

Как говорится, на пятки нам наступает и нефтяной кризис. Но кризисы чисто экономического характера, какими бы сильными не были, все равно с пандемией им не сравниться.

К лету прояснится ситуация и на нефтяном рынке. Надеемся, что и тут прагматизм и гуманизм возьмут вверх: понятно, что мировая экономика остро нуждается не в очередном кризисе, а в выздоровлении…