Познер оценил российскую вакцину от коронавируса

Российский телеведущий Владимир Познер оценил новость о том, что в России была зарегистрирована и начала производиться вакцина от коронавируса. Его ответ на вопрос одного из читателей опубликован на сайте «Познер Online».

Автор обращения предположил, что российские власти просто хотят быть первыми в мире, кто достигнет успехов в борьбе с эпидемией. «Конечно, было бы хорошо, если бы лекарство действительно было найдено и первыми были мы, но есть опасения, что у нас, как часто это бывает, «сказали гоп, не успев перепрыгнуть»», — поделился читатель.

Познер в ответ на это указал, что о появлении вакцины объявил президент Владимир Путин. «Можно к Путину относиться по-разному, но надо признать, что он не болтун, просто так не говорит», — заявил ведущий, подчеркнув, что политик не является тем человеком, «который готов подставить себя, быть посмешищем». Познер предположил, что Путин наверняка получил от ученых точные гарантии.

11 августа президент объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медики, большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. Производство вакцины началось 15 августа.

Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем ряд стран усомнился в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, поскольку ее качество еще неизвестно (lenta.ru)