«Позиция Грузии в Карабахской войне не стоит благодарности азербайджанцев» — грузинский эксперт

Политическая ситуация в Грузии на грани выхода из-под контроля. Практически все оппозиционные партии отказываются признавать итоги голосования. Поэтому внутриполитическая ситуация крайне накалена. О том, что происходит в Грузии, о позиции официального Тбилиси во время войны в Карабахе, а также об азербайджанских депутатах, которые прошли в парламент, рассказал в интервью # грузинский политолог Гела Васадзе.

-Как вы оцениваете итоги этих выборов? Насколько они устраивают грузинское общество?

-Выборы в Грузии – это всегда интересно. Тут подкупы избирателей, использование административного ресурса, запугивание, привлечение бюджетников — это все считается нарушением, но на которые можно смотреть сквозь пальцы. Ну, заплатили человеку, и он продал свой голос — это его выбор, или же работает человек в госсекторе, ему сказали отдать голос, а то выгонят, и он отдал, это неправильно, но на это нужно смотреть сквозь пальцы.

Проблема власти в другом. Они решили, что если они сфальсифицируют протоколы, это у них пройдет. Как мы видим, не прошло, и сегодня это очевидно. Все политические партии без исключений не признали итоги выборов, их также не признал гражданский сектор. Все требуют новых выборов. Если власть пойдет на новые выборы, она рассыплется. Власти совершили большую ошибку, нужно было допустить, чтобы оппозиция в нужном количестве вошла в парламент, и тогда уже можно было кого-то из них перекупить. Собственно, этого все и ждали, но власти решили, что чем покупать, лучше нарисовать. Оказалось, что нельзя рисовать.

— К чему приведет этот политический кризис?

-Да, сейчас можно сказать, что мы видим тяжелый политический кризис. В такой ситуации есть два варианта: 1) вариант ноября 2019 года, когда власть и оппозиция садятся за стол переговоров при посредничестве посольства США и ЕС, и путем диалога решается вопрос, что делать. Прошлые переговоры завершились тем, что власть в итоге пошла на уступки; 2) вариант 2003 года, когда Саакашвили пришел к власти в результате «революции роз». Выбирать властям.

Но есть и третий вариант, когда власть войдет в парламент без оппозиции и будет однопартийная система, и возникнет много вопросов с ее легитимностью. Но тут дело даже не в этом, у нас надвигается тяжелый экономический кризис, а заражаемость коронавирусом только растет. Политический кризис, экономический кризис и плюс коронавирус – это очень опасная комбинация для власти и тут удержаться без общественной поддержки невозможно.

Пойти на насилие – это очень сложно, а организовать такое в Грузии при таких раскладах невозможно, власть долго не продержится, и это они прекрасно понимают.

-Какова вероятность повторных выборов?

-На сегодня этот вариант очень высок. Но, возможно, будет пересчет голосов, и тогда оппозиция получит большинство. Вероятности согласия властей на этот вариант меньше, чем на повторные выборы. При таком раскладе перекупить кого-то не получится. Раньше это было вполне допустимо, а сейчас властям это сделать будет сложнее.

-Что вы можете сказать об азербайджанцах, которые прошли в парламент?

-Они представляют партию власти, оппозиция при таких выборах не могла выиграть в тех районах, где компактно проживают азербайджанцы. Причем нужно сказать, что главными оппонентами представителей властей там были тоже азербайджанцы. Самое тяжелое противостояние было именно в Марнеули, которое можно считать одной из интриг прошедших выборов.

— Насколько кандидаты-азербайджанцы популярны в этих регионах и воспринимаются со стороны своей общины?

-В целом можно сказать очень высоко. Заур Даргали, был сильным мэром в Марнеули. Но там ситуация такова, что голоса общины разделились 50/50.

— Как вся эта ситуация повлияет на отношения Грузии и Азербайджана? Как вы в целом оцениваете позицию Тбилиси во время войны?

— Позицию Грузии в отношении Азербайджана во время войны оцениваю плохо. Я не совсем понимаю, почему некоторые азербайджанцы благодарны Грузии, ее позиция была плохой. Могла бы быть в разы лучше. Правительство ни разу не упомянуло о территориальной целостности Азербайджана. Когда Георгий Захария и Саломе Зурабишвили апеллируют к заявлениям МГ ОБСЕ, где Россия активна, это тоже нельзя считать проазербайджанской позицией. Я понимаю, когда они апеллируют к разным международным структурам, а апелляция к МГ ОБСЕ – это что? Как понять?

Я вам вот что скажу. Одной из главных предвыборных фишек «Грузинской мечты» было «дело картографов». А о чем это? Это дело о том, что, якобы, в 2007 году, какие-то эксперты вместе с Саакашвили продали «Давид Гареджи» (Кешикчидаг) Азербайджану. Значит, Азербайджан купил, а грузинская власть продала. Главный телеканал власти в день выборов поставил во главу угла фразу «Давид Гареджи – это Грузия», зачем это делать в день выборов и даже перед выборами? Поэтому, если эта власть останется, то я не жду от нее развития отношений с Азербайджаном.

-Но ведь Грузия закрыла границы для перехода вооружения в Армению? Как вы это прокомментируете?

-Это была, прежде всего, заслуга НАТО и ЕС, куда поехал Захария в дни войны. Мы закрыли военный транзит для всех, и это было требование западных партнеров. Так что это принципиальная позиция Запада.