Наши позиции в направлении Кельбаджара и Лачына подверглись обстрелу.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

С полудня 3 сентября до утра 4 сентября подразделения ВС Армении с позиций в направлении Басаркечерского, Горусского и Гаракилсинского районов на государственной границе, подвергли обстрелу из стрелкового оружия разного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского и Лачынского районов.

Потерь личного состава и техники нет.

Подразделениями армии Азербайджана были предприняты адекватные ответные меры.