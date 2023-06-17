17 июня с 14:30 до 14:55 подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском и Лачынском направлениях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, в гражданской одежде предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

«В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены», — сообщили в Минобороны.