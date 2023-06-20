В аккаунтах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в понедельник опубликовано видео, на котором запечатлена его работа в штабах, как утверждается, группировок украинских войск, «которые сейчас выполняют задачи в районах, где идут самые тяжёлые бои».

На видео Залужный и другие командиры изучают карты боевых действий. Показаны кадры из нескольких штабов. В одном из фрагментов видна табличка с датой 17 июня 2023 года.

В России уже более месяца распространяются сообщения о том, что Залужный был или тяжело ранен, или убит в мае. Такие сообщения распространяло и государственное агентство РИА «Новости», согласно которому Залужному якобы была проведена трепанация черепа. После этого было опубликовано несколько видео с главкомом ВСУ, однако российские СМИ и телеграм-каналы продолжали утверждать, что он был тяжело ранен и находится не у дел.

На встрече с военными блогерами и корреспондентами на прошлой неделе президент России Владимир Путин на вопрос о Залужном сказал, что «кажется, знает», что украинский командующий находится «за границей». При этом Путин оговорился, что «может ошибаться».

В тексте, который сопровождает публикацию видео с Залужным, говорится, что главком ВСУ посетил войска вместе с начальником генштаба Сергеем Шапталой. «Несмотря на бешеное сопротивление оккупантов, наши воины делают всё возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается в соответствии с планом», – говорится в сообщении.

Украинские войска в последние недели ведут наступление главным образом на южном участке фронта, в Запорожской и Донецкой областях. Сообщалось об освобождении нескольких населённых пунктов. Главная линия российской обороны, по сообщениям, прорвана не была. (svoboda.org)