В сети появилась первая информация о характеристиках флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, которые должны будут представить в 2024 году. Об этом сообщает портал 91mobiles.

Согласно инсайдерам, флагманы Samsung впервые в своей истории получат экран с частотой обновления 144 Гц. До этого в смартфонах корейской компании использовались дисплеи с частотой 120 Гц.

Также ожидается, что смартфоны серии Galaxy S24 оснастят еще не выпущенным чипом Snapdragon 8 Gen 3 под кодовым названием SM8650, который будет обладать значительно большей производительностью и энергоэффективностью, чем актуальная модель 8 Gen 2.

Вместе с тем новинки могут предложить более совершенный тип памяти UFS 4.1. Однако этот стандарт еще не был официально представлен.

По слухам, презентация Samsung Galaxy S24 состоится в феврале 2024 года. (gazeta.ru)