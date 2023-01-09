МИД Франции вызвало поверенного в делах Ирана в Париже, где ему выражен решительный протест в связи с «казнями, проходившими в стране».

Как передает ТАСС, об этом сообщило в понедельник в своем Twitter французское внешнеполитическое ведомство.

«По поручению министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, в МИД был вызван поверенный в делах Ирана в Париже. Ему был выражен решительный протест Франции в связи с казнями в Иране», — отмечается в сообщении.

7 января агентство ISNA сообщило, что в Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, признанных виновными в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения «Басидж».

Евросоюз уже выступил с осуждением действий иранского руководства.