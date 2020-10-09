Поствоенный Карабах: каким ему быть?

Вооруженные силы Азербайджана еще продолжают успешную военную операцию по освобождению оккупированных армянами территорий, до мирных переговоров, которыми завершаются любые военные действия, еще далеко, но уже сегодня многие задаются вопросами: а что потом? как представляется дальнейшее сосуществование двух народов на этой обагренной кровью и рукотворно обезображенной древней земле? кто захочет вернуться на освобожденные территории и на каких условиях? кто и как будет обеспечивать их безопасность и благополучие?

Вопросов много, ответов пока нет. Но известно одно – исцелять эту израненную землю придется азербайджанскому и армянскому народам сообща. Этот день когда-нибудь настанет и уже сейчас надо думать, как можно сделать это максимально безболезненно и облегчить возвращение туда коренных жителей, как обеспечить заселение и благоустроить их быт?

Но разве ли речь должна идти о возвращении только лишь беженцев в освобожденный Карабах? Ведь при создании определенных условий, восстановлении коммуникаций, в эти красивейшие уголки Азербайджана могут захотеть переселяться люди и из других регионов страны. Предложив бесплатное жилье, земельные участки, беспроцентные ссуды для заведения своего хозяйства, и вообще для развития фермерского хозяйства и любого вида предпринимательства, определенные привилегии, освобождение от налогов, объявив эти территории Зоной свободной торговли, можно привлечь туда инициативных людей, что обеспечит быстрое и эффективное восстановление экономической жизни региона.

Можно выделять на этих землях и дачные участки для горожан, что было бы очень привлекательно сейчас, в пору пандемии, когда многие устремились покупать дома в сельской местности, вдали от перенаселенного Баку. Почему таким местом не должен стать освобожденный Карабах?

Уверена, что правительство будет оказывать особую заботу и уделять повышенное внимание развитию этого региона, выделит необходимые средства для восстановления и развития инфраструктуры и экономической жизни. Об этом неоднократно в своих выступлениях говорил сам президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ведь даже в советское время обеспечение благосостояния жителей Нагорного Карабаха было на особом контроле республиканской власти. Этот регион Азербайджана поразительно и выгодно отличался от других регионов страны по обеспечению и своему внешнему образу, и не потому что там в большинстве проживали армяне и это было их заслугой, а потому что азербайджанское государство и тогда, учитывая историю вопроса, чтобы не дать даже малейшего повода для недовольства армян и предотвратить любые провокации на национальной и этнической почве, выделяло этому региону большие дотации. Поэтому Ханкенди (Степанакерт), расположенный всего в 28 км от Агдама, представлялся как образцовый город со всеми атрибутами – городскими парками, театром, домами культуры, парикмахерскими, домами моды – ателье, как тогда они назывались, и даже высшим учебным заведением. Филиал Азербайджанского педагогического института имени В. И. Ленина в составе двух кафедр — армянского языка и литературы и математики был открыт там в 1969 г., а уже в 1973 г. он был преобразован в самостоятельный вуз — Степанакертский педагогический институт. В институте действовали четыре факультета — филологический, физико-математический, исторический, педагогики и методики начального обучения — и восемь кафедр. Обучение велось на трех отделениях: армянском, русском и азербайджанском.

Скажем в Агдаме, который считался самым большим районным центром в Карабахе, и в котором, кстати, проживали армяне тоже, но в меньшинстве, всего этого не было, и я помню с детства, что моей семье приходилось ездить к портному и мастеру по стрижке из Агдама в Ханкенди (Степанакерт). И мой детский взгляд радовали чистые асфальтированные улицы и красивые скверы и парки, памятники, а больше всего удивляли 5-этажные дома, которых в районах Нижнего Карабаха не было и в помине.

То есть, если даже в спокойное советское время внимание населенному армянами региону Азербайджана уделялось в высшей степени особое по сравнению с другими районами с преимущественным азербайджанским населением, то теперь уже, после деоккупации, эти территории, естественно, будут на специальном контроле центрального правительства. И не потому только, что все международное сообщество будет зорко следить за тем, как Азербайджан выполняет свои обязательства в отношении развития региона и обеспечения безопасности и благополучия армянского населения, а потому что наше государство и весь наш народ в корне заинтересован в процветании самого красивейшего уголка своей страны, жемчужины Азербайджана, каждый азербайджанец готов сделать все возможное, чтобы смыть с вершин карабахских гор кровавые слезы и принести туда благоденствие, былую красоту и величие.

За это, за восстановление сокровищницы Азербайджана, этого уникального храма и колыбели азербайджанской музыки и поэзии, каждый азербайджанец жизнь отдать готов!