Пострадавшие в результате армянской агрессии граждане и военные получают психологическую помощь

Участники боевых действий, освобождающие земли от армянских оккупантов, а также мирные жители, пострадавшие в результате обстрелов со стороны агрессора, потерявшие своих родных и близких, могут нуждаться в психологической помощи.

Директор Центра психического здоровья, психиатр Фуад Исмайлов рассказал # о том, что специалисты Центра постоянно оказывают ее раненым военным с посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР), контузиями и т.д. Кроме того, специалисты из нескольких медучреждений ездили в прифронтовую зону, были в госпиталях. Психиатр отметил, что пока идут активные боевые действия, речь идет об оказании экстренной психологической помощи.

Такая помощь оказывается при необходимости и гражданскому населению, которое оказалось под обстрелами. Так, в Гяндже имеется оснащенная по последнему слову техники Гянджинская психиатрическая больница и Гянджинский диспансер, где работают грамотные специалисты. Они получили необходимые инструкции. Центр представил свои предложения по организации системы психологической помощи нуждающимся в ней в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе. Эти предложения нашли понимание.

«Говоря о мирном населении, подчеркну, что для меня было шоком то, что армянская сторона начала обстрел городов Азербайджана, расположенных вдали от зоны конфликта- таких как Габала и Кюрдамир. Слава Богу, никто не пострадал. Наша армия успешно решает поставленные перед ней задачи, и я уверен, что победа будет за нами»,– сказал психиатр.

Он отметил, что свою лепту в оказание психологической помощи военным и гражданским с ПТСР, полученным из-за войны, может внести волонтерское движение, неправительственные организации.

Так, Ассоциация EMDR-терапевтов Азербайджана предложила безвозмездную помощь военным и семьям шехидов. По словам Исмайлова, он встречался с представителями данной ассоциации, и отметил, что EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing — десенсибилизация посредством движения глаз)- эффективная терапия посттравматического стресса. Помимо данной терапии существуют и другие методы, в том числе CBT и интерперсональная терапия. Подходы могут быть разными.

Как отмечает Исмайлов, поддержка общественных организаций в подобных вопросах важна, но совсем другое дело, когда такая помощь оказывается в рамках государственных мероприятий.

Вполне вероятно, что будет принята долгосрочная государственная программа психологической помощи. В первую очередь, речь будет идти о такой помощи участникам боевых действиях, но также будет учитываться и мирное население, пострадавшее в результате войны. Чем большим людям нужна помощь, тем больше специалистов придется задействовать.

После окончания войны будет проведен тщательный анализ ситуации, есть планы, идеи, связанные с возможным принятием госпрограммы, но все зависит от объема помощи. Пока говорить об этом рано, нужно знать, сколько пострадавших, а это станет известно после окончания войны.

«Мы обсуждали все эти вопросы с министерством здравоохранения. Я и главный психиатр республики, профессор Теймур Гафаров дали свои предложения, и они находятся на стадии рассмотрения»,– сказал Исмайлов.

«Психологическая и психиатрическая помощь нужна не всем подряд. В ней в данном случае нуждаются только люди с психической травмой. Из 100 человек, которые перенесли стрессовое событие примерно у 60 все проходит бесследно для психики. Им особой помощи не нужно, человек либо успокоится сам, либо достаточно небольшой беседы с ним. У 30 бывают непродолжительные расстройства и достаточно месяца лечения. Можно применить в данном случае психотерапию, кризисную интервенцию. Где-то у 10% посттравматический синдром может вызвать более серьезные последствия для психики. Такая статистика,– говорит психиатр,– характерна для всех стран. Помощь основывается на клинических протоколах лечения посттравматического стрессового расстройства. В 2013 году эти протоколы были утверждены в нашей стране Минздравом. Они созданы на основе британских протоколов и их эффективность доказана».