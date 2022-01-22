Россия не будет перекрывать газ Европе в случае введения санкций из-за ситуации на Украине, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу Rai i.

«…По моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу», — сказала она.

Также Томас-Гринфилд добавила, что план Штатов состоит в том, чтобы активно взаимодействовать с союзниками на случай любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность конкретных решений России по газопроводу (aif. ru)